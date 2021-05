Uomini E Donne, Svelata Chi è La “cocca” Di Maria De Filippi. A Settembre La Vedremo Sul Trono. Fan In Delirio (Di domenica 16 maggio 2021) A Uomini e Donne è tempo di scelte. Samantha e Massimiliano hanno già ricevuto due si e, adesso, manca solo Giacomo all’appello. La stagione sta per finire e già ci domandiamo chi saranno i protagonisti dei prossimi troni classici. Come spesso accade, la redazione pesca sempre tra i corteggiatori rifiutati per renderli tronisti. E sembra che quest’anno tutte le scommesse ricadano sul nome di Eugenia Rigotti, che è appena stata la non scelta di Massimiliano. In molti hanno capito che Maria De Filippi si è affezionata particolarmente alla ragazza, per la quale spende solo belle parole. Come quando Eugenia decise di lasciare il programma, convinta che Massimiliano non provasse per lei alcuna attrazione fisica. O anche subito dopo il rifiuto del tronista. La padrona di casa a Uomini e ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021) Aè tempo di scelte. Samantha e Massimiliano hanno già ricevuto due si e, adesso, manca solo Giacomo all’appello. La stagione sta per finire e già ci domandiamo chi saranno i protagonisti dei prossimi troni classici. Come spesso accade, la redazione pesca sempre tra i corteggiatori rifiutati per renderli tronisti. E sembra che quest’anno tutte le scommesse ricadano sul nome di Eugenia Rigotti, che è appena stata la non scelta di Massimiliano. In molti hanno capito cheDesi è affezionata particolarmente alla ragazza, per la quale spende solo belle parole. Come quando Eugenia decise di lasciare il programma, convinta che Massimiliano non provasse per lei alcuna attrazione fisica. O anche subito dopo il rifiuto del tronista. La padrona di casa ae ...

