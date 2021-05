Un momento di danza e divertimento (Di domenica 16 maggio 2021) Stefano De Martino, durante la finale di Amici 20, ha ballato il "tuca tuca" con Lorella Cuccarini. Un siparietto molto divertente. Amici 20, Stefano De Martino balla il “tuca tuca” con Lorella Cuccarini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 16 maggio 2021) Stefano De Martino, durante la finale di Amici 20, ha ballato il "tuca tuca" con Lorella Cuccarini. Un siparietto molto divertente. Amici 20, Stefano De Martino balla il “tuca tuca” con Lorella Cuccarini su Notizie.it.

Advertising

Mr_Fitness_boy : RT @SoniaCampagnani: In questi incontri ci siamo divertiti tantissimo è stato un momento di condivisione fantastico vi lovvo... #fitness #… - SoniaCampagnani : In questi incontri ci siamo divertiti tantissimo è stato un momento di condivisione fantastico vi lovvo...… - GiuliaAccount : Just to say che non esiste solo la tecnica classica. Si capisce che viviamo in un paese arretrato di mentalità dal… - Giattino97 : RT @italianews_h24: ?? GIULIA VINCE LA VENTESIMA EDIZIONE DI AMICI. ?? Un grande momento per la danza italiana. Vola Giulia, vola #Amici2… - VastarelliNanni : RT @italianews_h24: ?? GIULIA VINCE LA VENTESIMA EDIZIONE DI AMICI. ?? Un grande momento per la danza italiana. Vola Giulia, vola #Amici2… -