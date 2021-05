Temptation Island: Nunzia e Flavio attaccati per il nome della bambina (Di domenica 16 maggio 2021) La storia d’amore di Nunzia e Flavio va avanti da un anno e poco più, ma il loro rapporto sembra consolidarsi di giorno in giorno, soprattutto ora che stanno per diventare genitori. Nunzia Sansone e Flavio Zenella hanno partecipato al reality Temptation Island in edizione diverse: Nunzia ha partecipato nel 2019, lasciandosi con lo storico fidanzato Arcangelo Bianco. Flavio Zenella è invece stato tra i partecipanti al reality di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 16 maggio 2021) La storia d’amore diva avanti da un anno e poco più, ma il loro rapporto sembra consolidarsi di giorno in giorno, soprattutto ora che stanno per diventare genitori.Sansone eZenella hanno partecipato al realityin edizione diverse:ha partecipato nel 2019, lasciandosi con lo storico fidanzato Arcangelo Bianco.Zenella è invece stato tra i partecipanti al reality di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

AlessiofFratini : @Sbechemia Si, si sono lasciati recentemente. Potevano almeno farsi temptation island ?? - nonsiapplica : Peccato che non è temptation island ma amici - ssl_ele : @nnocapito comunque su questa estate non è vero lui ha corteggiato A in quarantena ad aprile maggio e l’ha detto in… - hiroscimmia : @ruotebucate non silenziando l'hashtag di temptation island? - MissAd_ : 'Tutto questo è Temptation Island!' -