Pallamano | Serie A maschile 2021 | Conversano continua a vincere | retrocede Molteno

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) LaA diè giunta alla sua giornata numero 27, che ha confermato ancora una volta in vetta alla classifica il, capace di sconfiggere anche la Sparer Eppan in trasferta al termine di una prova molto solida, chiusa con il punteggio di 33-16, grazie alle 9 reti di Gian Valentino Rossetto. Regge il passo la Raimond Sassari, ancora in corsa per il Tricolore, che ha superato invece 28-25 il Pressano, con 8 centri di uno scatenato Riccardo Stabellini, mentre Bolzano è rimasto al terzo posto, a seguito del successo per 32-31 sulla Ego Siena, condito dalle 12 realizzazioni di Dean Turkovic. Male invece la Acqua & Sapone Junior Fasano, piegata 35-29 dall’Alperia Merano, con il Brixen che si è imposto per 33-24 su un Fondi che ha perso terreno nella rincorsa alla ...