Pagelle Parma-Sassuolo 1-3 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di domenica 16 maggio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di. Al Tardini passano i ragazzi di Roberto De Zerbi che rimangono agganciati alla speranza settimo posto che vorrebbe dire Conference League: vantaggio firmato da Locatelli su calcio di rigore, poi il gran gol di Bruno Alves. Ma nel secondo tempo arrivano le reti di Berardi e Boga che indirizzano il match. Ilè sempre più ultimo in un campionato davvero maledetto. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Sepe 6; Dierckx 5 (26? st Zagaritis 6), Bruno Alves 6.5, Valenti 6; Laurini 5.5 (33? st Bani 6), Hernani 5.5, Kurtic 5.5, Sohm 5 (11? st Brugman ...

Advertising

sportface2016 : #ParmaSassuolo: le pagelle e i voti del match, #DeZerbi ancora in corsa per l'#Europa - infoitsport : Lazio Parma, le pagelle dei quotidiani: Immobile top, Muriqi flop - infoitsport : Lazio - Parma, le pagelle dei quotidiani: Muriqi spreca, Immobile risolve. Super Strakosha - infoitsport : Rubriche Lazio-Parma, vota le PAGELLE DEI TIFOSI - LazionewsEu : -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Parma

A seguire, l'ampio post - partita con, dichiarazioni e commenti. Forza Sasol! Diretta- Sassuolo 1 - 1 Unisciti al nostro canale Telegram! 57 Doppio cambio nel Sassuolo: entra Djuricic ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21:Sassuolo Ledei protagonisti del match trae Sassuolo, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Locatelli FLOP: Busi VOTI Al termine del ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Parma Sassuolo Le pagelle dei protagonisti del match tra Parma e Sassuolo, valido per la 37ª gior ...Udinese Sampdoria, le pagelle del match: Gabbiadini tra sacrificio e qualità, Augello in netta crescita, Quagliarella decisivo Audero 6,5 – Primo tempo da spettatore per il portiere blucerchiato, l’Ud ...