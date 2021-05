Notte tranquilla a Gubbio: tregua dopo le scosse (Di domenica 16 maggio 2021) È stata una Notte senza nuove scosse a Gubbio. Ieri mattina era stato registrato un terremoto di magnitudo 3.9 avvertito dalla popolazione di tutta la zona seguito da alcune repliche. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha rilevato fenomeni particolari dopo mezzaNotte. Le ultime scosse sono state segnalate alle 23.27 e alle 23.30 di sabato con magnitudo di 2.8 e 2.0.dopo le verifiche eseguite dai vigili del fuoco non sono stati comunque rilevati danni particolari. Leggi su laprimapagina (Di domenica 16 maggio 2021) È stata unasenza nuove. Ieri mattina era stato registrato un terremoto di magnitudo 3.9 avvertito dalla popolazione di tutta la zona seguito da alcune repliche. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha rilevato fenomeni particolarimezza. Le ultimesono state segnalate alle 23.27 e alle 23.30 di sabato con magnitudo di 2.8 e 2.0.le verifiche eseguite dai vigili del fuoco non sono stati comunque rilevati danni particolari.

Advertising

M1KEXMORE : @ale__obrien hahah no no, tranquilla, ne sono uscite proprio tante di unseen sta notte, è normale se ti trovi in tl foto mai viste - 0123456789M12 : Cronologia cosmica Dopo una notte tranquilla il paziente risponde perfettamente alla terapia di immunità Pfizer e n… - about_sabbry : Ame di Twitter, ora che so che sangio è tranquillo e felice posso andare a letto tranquilla (per Giulia sono sicuro… - ilariomaiolo : RT @Franca73686726: @ilariomaiolo @domenicocuppari Ragazzi scusate l'ora Ma io non posso andare A dormire senza augurare A tutti voi!! U… - Franca73686726 : @ilariomaiolo @domenicocuppari Ragazzi scusate l'ora Ma io non posso andare A dormire senza augurare A tutti voi… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte tranquilla Parco Bove, da stalle ad alloggi popolari, Maria: 'Sessant'anni nelle baracche' I miei figli hanno giocato sempre vicino casa ed io ero tranquilla . Quando mi è stata data la ... si uscivano le sedie fuori e si stava a chiacchierare sino a notte, ora la storia di Parco Bove è ...

I programmi in tv oggi, 16 maggio 2021: Che tempo che fa? e film ...una coppia in crisi che ha scelto di prendersi un periodo di vacanza in una pittoresca e tranquilla ... IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 - AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA 00:10 - TG5 - NOTTE 00:44 - ...

Notte tranquilla a Gubbio: tregua dopo le scosse - La Prima Pagina La Prima Pagina Notte tranquilla a Gubbio: tregua dopo le scosse È stata una notte senza nuove scosse a Gubbio. Ieri mattina era stato registrato un terremoto di magnitudo 3.9 avvertito dalla popolazione di tutta la zona seguito da alcune repliche. L’Istituto ...

Firenze, i predatori delle 500 a Coverciano. "Arrivano di notte e le svaligiano" Fari a led, navigatori e autoradio nel mirino di ladri specializzati. I residenti: "C’è un mercato nero di pezzi". Diverse auto colpite tra viale Verga e via del Mezzetta. E ora i residenti si improvv ...

I miei figli hanno giocato sempre vicino casa ed io ero. Quando mi è stata data la ... si uscivano le sedie fuori e si stava a chiacchierare sino a, ora la storia di Parco Bove è ......una coppia in crisi che ha scelto di prendersi un periodo di vacanza in una pittoresca e... IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 - AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA 00:10 - TG5 -00:44 - ...È stata una notte senza nuove scosse a Gubbio. Ieri mattina era stato registrato un terremoto di magnitudo 3.9 avvertito dalla popolazione di tutta la zona seguito da alcune repliche. L’Istituto ...Fari a led, navigatori e autoradio nel mirino di ladri specializzati. I residenti: "C’è un mercato nero di pezzi". Diverse auto colpite tra viale Verga e via del Mezzetta. E ora i residenti si improvv ...