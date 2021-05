Le magie di Stravinsky

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 16 maggio 2021) Due cinquantenari in questi giorni. Coinvolgenti. La nascita del manifesto, la morte di Igor. Aprile 1971 per entrambi. Se sono intimamente connessi è da indagare. Il quotidiano si colloca nel campo dell’innovazione, del desiderio di emanciparsi dai conservatorismi, su questo non ci sono dubbi nonostante le diverse tonalità toccate nel corso del tempo. Per il filone sovversivo, se non insurrezionalista, che pure ha avuto voce tra i movimenti attorno al ’68, il giornale non è abbastanza radicale oggi e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.