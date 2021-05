«La grande staffetta»: esce a giugno il documentario sull’incidente di Alex Zanardi (Di domenica 16 maggio 2021) In handbike sugli Appennini. È questa l’ultima immagine di Alex Zanardi poco prima del suo incidente, avvenuto il 19 giugno 2020. Prima di iniziare la tappa della staffetta aveva detto: «Questo è il giorno più bello della mia vita». Poco dopo ci sarebbe stato lo schianto con il camion sulla strada che da Pienza porta a San Quirico d’Orcia, in Toscana. Con lui quel giorno c’era sua moglie Daniela che, incinta, si era convinta a seguirlo in bicicletta. Il 28-29-30 giugno, a circa un anno da quel drammatico momento, uscirà nelle sale il documentario girato durante quei giorni. Si chiamerà «La grande staffetta». La pellicola di 86 minuti è dei registi Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello, mentre la produttrice è Barbara Manni, la sorella di Daniela. ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021) In handbike sugli Appennini. È questa l’ultima immagine dipoco prima del suo incidente, avvenuto il 192020. Prima di iniziare la tappa dellaaveva detto: «Questo è il giorno più bello della mia vita». Poco dopo ci sarebbe stato lo schianto con il camion sulla strada che da Pienza porta a San Quirico d’Orcia, in Toscana. Con lui quel giorno c’era sua moglie Daniela che, incinta, si era convinta a seguirlo in bicicletta. Il 28-29-30, a circa un anno da quel drammatico momento, uscirà nelle sale ilgirato durante quei giorni. Si chiamerà «La». La pellicola di 86 minuti è dei registi Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello, mentre la produttrice è Barbara Manni, la sorella di Daniela. ...

