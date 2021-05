Il Napoli passa 2-0 a Firenze e 'vede' la Champions (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Il Napoli ha battuto 2-0 la Fiorentina al Franchi e ha nuovamente superato la Juve in classifica, a una giornata dal termine del campionato. In una gara nervosa, gli azzurri sono passati nella ripresa con Insigne che al 56mo è stato lesto a ribattere in rete il calcio di rigore respinto da Terracciano. Di Zielinski il raddoppio al 67mo. Nel primo tempo gol annullato alla Fiorentina per fuorigioco di Vlahovic e traversa su punizione di Insigne (che ha anche preso un palo nella ripresa). Nel prossimo turno il Napoli ospiterà il Verona al Maradona e gli basterà una vittoria per la Champions. La partita Primo tempo equilibrato e con poche occasioni. Al 12mo doppia conclusione dalla distanza di Zielinski e Fabian Ruiz ma Terracciano blocca. Dopo il gol di testa di Vlahovic annullato per un netto fuorigioco, ... Leggi su agi (Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Ilha battuto 2-0 la Fiorentina al Franchi e ha nuovamente superato la Juve in classifica, a una giornata dal termine del campionato. In una gara nervosa, gli azzurri sonoti nella ripresa con Insigne che al 56mo è stato lesto a ribattere in rete il calcio di rigore respinto da Terracciano. Di Zielinski il raddoppio al 67mo. Nel primo tempo gol annullato alla Fiorentina per fuorigioco di Vlahovic e traversa su punizione di Insigne (che ha anche preso un palo nella ripresa). Nel prossimo turno ilospiterà il Verona al Maradona e gli basterà una vittoria per la. La partita Primo tempo equilibrato e con poche occasioni. Al 12mo doppia conclusione dalla distanza di Zielinski e Fabian Ruiz ma Terracciano blocca. Dopo il gol di testa di Vlahovic annullato per un netto fuorigioco, ...

Advertising

pisto_gol : Il Napoli passa a Firenze con un rigore di Insigne-trattenuta di Milenkovic su Rrhakmani-raddoppia Zielinski-sinist… - DAZN_IT : Insigne-Zielinski: il Napoli passa per 2-0 a Firenze ?? #FiorentinaNapoli #DAZN - bruerne : RT @pisto_gol: Il Napoli passa a Firenze con un rigore di Insigne-trattenuta di Milenkovic su Rrhakmani-raddoppia Zielinski-sinistro deviat… - MarioAlbanese7 : Il Napoli passa anche al Franchi e rispedisce la Juve in zona Europa League: per il bene del calcio io auguro che… - MondoBN : SERIE A, Il Napoli passa a Firenze e -