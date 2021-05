ICONS OF ART ritratti a mosaico in mostra a Pordenone dal 14 maggio al 20 giugno 2021 (Di domenica 16 maggio 2021) Per la sua sesta edizione è ancora pronto a emozionarci con una galleria di ritratti a mosaico – ammirabili dal 14 maggio al 20 giugno 2021 – il tandem del concorso “Mosaic Young Talent” e della mostra ICONS of Art, che si appresta di nuovo alla volata che prevede la triangolazione Spilimbergo – Pordenone – USA. Spilimbergo, dove ha sede la Scuola Mosaicisti del Friuli che rinnova il sodalizio con l’Associazione Naonis (promotrice del progetto): esso permette agli allievi e alle allieve dell’ultimo anno di cimentarsi nell’interpretazione a mosaico dell’immagine di un personaggio noto e amato dal grande pubblico. Pordenone, dove l’Amministrazione mette a disposizione i suoi spazi espositivi, in questo caso il museo ... Leggi su udine20 (Di domenica 16 maggio 2021) Per la sua sesta edizione è ancora pronto a emozionarci con una galleria di– ammirabili dal 14al 20– il tandem del concorso “Mosaic Young Talent” e dellaof Art, che si appresta di nuovo alla volata che prevede la triangolazione Spilimbergo –– USA. Spilimbergo, dove ha sede la Scuola Mosaicisti del Friuli che rinnova il sodalizio con l’Associazione Naonis (promotrice del progetto): esso permette agli allievi e alle allieve dell’ultimo anno di cimentarsi nell’interpretazione adell’immagine di un personaggio noto e amato dal grande pubblico., dove l’Amministrazione mette a disposizione i suoi spazi espositivi, in questo caso il museo ...

