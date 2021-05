Covid, da domani quasi tutta Italia gialla. Ma restano zone rosse locali: ecco dove sono (Di domenica 16 maggio 2021) Sardegna e Sicilia si apprestano a un allentamento delle restrizioni. La Valle d'Aosta rimane l'unica regione in arancione. Nonostante il miglioramento del quadro epidemiologico in tutto il Paese, in alcune micro-aree continuano a registrarsi dati preoccupanti che spingono i governatori all’istituzione di divieti per provare a frenare la diffusione del virus Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 maggio 2021) Sardegna e Sicilia si appa un allentamento delle restrizioni. La Valle d'Aosta rimane l'unica regione in arancione. Nonostante il miglioramento del quadro epidemiologico in tutto il Paese, in alcune micro-aree continuano a registrarsi dati preoccupanti che spingono i governatori all’istituzione di divieti per provare a frenare la diffusione del virus

