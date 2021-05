Claudio Baglioni compie settant’anni | un artista onesto | rigoroso e dal grandissimo talento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Devo dire la verità: temevo che Il Fatto Quotidiano mi chiedesse di scrivere deidi, compiuti oggi, domenica 16 maggio 2021. Lo temevo perché, per amore, non avrei saputo dire di no. Allo stesso tempo però non mi sarebbe stato facile racchiudere in 5000 battute tutto quello che rappresenta, per me,. Fra l’altro, come fa chi annaspa e farfuglia perché sa cosa dire ma non sa come dirlo, di battute ne ho già spese più o meno cinquecento. Allora parto da un aspetto, secondo me centrale: a mio modo di vedere,rappresenta l’esempio vivente di come essere bravi non basti a mettere d’accordo tutti. Negli anni Settanta successe infatti che l’impostazione ideologica non permise a certa gente un approccio critico disteso alla sua musica. A ...