CIV SBK, a Misano Pirro cala il poker vincente (Di domenica 16 maggio 2021) CIV SBK, nel quarto round stagionale andato in scena sul circuito di Misano, Michele Pirro vince per la quarta volta consecutiva con la sua Ducati. Dietro di lui Alessandro Delbianco (DMR Racing – Honda) e Lorenzo Gabellini (Althea Racing – Honda) La cronaca della seconda gara di Misano CIV SBK Delbianco si piazza primo dopo la prima curva, seguito da Vitali, mentre Pirro, si ritrova in quinta posizione. Santoro, intanto, dice addio alla gara già nel corso del primo giro a causa di una caduta. Al terzo giro, il terzetto di testa che dà spettacolo, sono Delbianco, Mercado e Pirro. Nel giro successivo Vitali cade e finisce in coda. Contatto, nell’occasione, con Mercado. Pirro, intanto, si porta in seconda posizione e mette nel mirino Delbianco. Al 6° giro il leader del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 maggio 2021) CIV SBK, nel quarto round stagionale andato in scena sul circuito di, Michelevince per la quarta volta consecutiva con la sua Ducati. Dietro di lui Alessandro Delbianco (DMR Racing – Honda) e Lorenzo Gabellini (Althea Racing – Honda) La cronaca della seconda gara diCIV SBK Delbianco si piazza primo dopo la prima curva, seguito da Vitali, mentre, si ritrova in quinta posizione. Santoro, intanto, dice addio alla gara già nel corso del primo giro a causa di una caduta. Al terzo giro, il terzetto di testa che dà spettacolo, sono Delbianco, Mercado e. Nel giro successivo Vitali cade e finisce in coda. Contatto, nell’occasione, con Mercado., intanto, si porta in seconda posizione e mette nel mirino Delbianco. Al 6° giro il leader del ...

