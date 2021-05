Amici 20 | Ufficiale Il Nome Del Vincitore | Fan In Visibilio

(Di domenica 16 maggio 2021) Il talent show di Maria De Filippi ha ufficialmente chiuso i battenti. Ecco a voi, ildel trionfatore dell’edizione. Ieri sera si è conclusa la fantastica esperienza del talent show di20. Per gli allievi è stato un altro “bagno” di infinite emozioni, condite da commozioni a non finire. Per la finale dell’esclusiva ventesima edizione del noto programma, targato Maria De Filippi si sono iscritti in cinque, tra cui tre cantanti e due ballerini. Da un lato, Deddy, Sangiovanni e Aka7even e dall’altr, Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. Alla vigilia delle nuove supersfide della finalissima, le percentuali di vittoria erano tutte per il cantante, Sangiovanni. Quest’ultimo però si è dovuto “accontentare” di alcuni premi tra cui “Premio Tim della critica”, delle “Radio” e Premio “SIAE”. Per tutti gli altri allievi della scuole è stato ...

Che schifo è stato scritto tutto a tavolino vergogna #', anche con il tag all'accountdel programma. SANGIOVANNI VINCITORE CATEGORIA CANTO2021/ Out Aka7even e Deddy: è ...Facciamo il punto della situazione insieme in attesa del gran finale! Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canaledi Instagram - > CLICCA QUI Chi vincerà20 tra ...Sangiovanni e Giulia, polemiche per finalissima Amici 202. Web tuona: "Finale di mer*a! Scritta a tavolino, è un complotto". Accuse pesanti via ...Giulia Stabile vince la ventesima edizione di Amici. La ballerina batte in "finalissima" il fidanzato Sangiovanni, dato per favorito alla vigilia. Nell'ultima puntata del talent ...