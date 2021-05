Violento scontro ad Aprilia: due bimbi sul motorino, senza casco, contro un furgone. Interviene l’elisoccorso (Di sabato 15 maggio 2021) Un gioco non alla portata di due bambini, una marachella che però è finita con un grave incidente nel quartiere Selciatella di Aprilia. Erano entrambi in sella ad un vecchio motorino, parliamo di un bambino di 11 ed un altro di 12 anni, che senza targa né casco stavano girando attorno alla loro palazzina in via Cecina. Alle 9 circa del mattino, di sabato, probabilmente pensavano di fare un gesto innocuo che però li ha coinvolti in un tragico incidente. Leggi anche: Folle inseguimento nella notte all’Eur: ripetuti “scontri” tra i Carabinieri e l’auto in fuga, ecco cosa è successo Aprilia: la ricostruzione dell’incidente, arriva l’elisoccorso Imboccata una stradina privata, in via del Querceto, i due bambini hanno perso il controllo del veicolo e sono andati a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Un gioco non alla portata di due bambini, una marachella che però è finita con un grave incidente nel quartiere Selciatella di. Erano entrambi in sella ad un vecchio, parliamo di un bambino di 11 ed un altro di 12 anni, chetarga néstavano girando attorno alla loro palazzina in via Cecina. Alle 9 circa del mattino, di sabato, probabilmente pensavano di fare un gesto innocuo che però li ha coinvolti in un tragico incidente. Leggi anche: Folle inseguimento nella notte all’Eur: ripetuti “scontri” tra i Carabinieri e l’auto in fuga, ecco cosa è successo: la ricostruzione dell’incidente, arrivaImboccata una stradina privata, in via del Querceto, i due bambini hanno perso illlo del veicolo e sono andati a ...

Advertising

andreastoolbox : Violento scontro frontale tra auto, due feriti in ospedale - t_Cmdn : @RussoTosca Al contrario, sto legittimando lo scontro ideologico SENZA violenza, proprio perché non sono ideologizz… - retewebitalia : Italia, Marche, contromano in superstrada: ecco il video del violento scontro frontale - #retewebitalia #news… - IlFattoNisseno : Italia, Marche, contromano in superstrada: ecco il video del violento scontro frontale - provXriflettere : @concetta1915 Ma chi ha iniziato questo ultimo scontro violento? Chi ha sparato per prima? -

Ultime Notizie dalla rete : Violento scontro Auto contromano in superstrada, il racconto del giovane alla guida del furgone: 'Schianto choc, ho rischiato davvero tanto' Il corridoniano è a casa per smaltire i postumi del violento scontro, ma può ritenersi decisamente fortunato: poteva andare molto peggio. APPROFONDIMENTI TERRORE Contromano per chilometri in ...

Pesaro: Scontro fatale, muore L'impatto è stato molto violento e per uno dei due conducenti fatale. L'uomo a bordo del pick up non ce l'ha fatta. Ferita la donna, soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto la polizia locale. Vuoi ...

Violento scontro frontale tra auto, due feriti in ospedale BresciaToday Incidente a Brescello oggi: schianto sull'argine, due feriti Brescello (Reggio Emilia), 15 maggio 2021 – Un violento scontro tra due auto si è verificato in mattinata alle porte del centro storico del paese, tra l’argine del Po e via Ottone. Due i feriti. Ad av ...

Schianto sull'argine a Brescello, due feriti Brescello (Reggio Emilia), 15 maggio 2021 – Un violento scontro tra due auto si è verificato in mattinata alle porte del centro storico del paese, tra l’argine del Po e via Ottone. Due i feriti. Ad av ...

Il corridoniano è a casa per smaltire i postumi del, ma può ritenersi decisamente fortunato: poteva andare molto peggio. APPROFONDIMENTI TERRORE Contromano per chilometri in ...L'impatto è stato moltoe per uno dei due conducenti fatale. L'uomo a bordo del pick up non ce l'ha fatta. Ferita la donna, soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto la polizia locale. Vuoi ...Brescello (Reggio Emilia), 15 maggio 2021 – Un violento scontro tra due auto si è verificato in mattinata alle porte del centro storico del paese, tra l’argine del Po e via Ottone. Due i feriti. Ad av ...Brescello (Reggio Emilia), 15 maggio 2021 – Un violento scontro tra due auto si è verificato in mattinata alle porte del centro storico del paese, tra l’argine del Po e via Ottone. Due i feriti. Ad av ...