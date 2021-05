Sonego si ferma in semifinale a Roma contro Djokovic (Di sabato 15 maggio 2021) Roma (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la corsa di Lorenzo Sonego agli Internazionali d'Italia di tennis, torneo Masters 1000 con un montepremi pari a 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista piemontese si è arreso con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-2 a Novak Djokovic, numero uno del mondo e del tabellone, dopo due ore e 45 minuti di gioco. Il campione serbo sfiderà domani per il titolo lo spagnolo Rafael Nadal, terza forza del seeding.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)(ITALPRESS) – Siinla corsa di Lorenzoagli Internazionali d'Italia di tennis, torneo Masters 1000 con un montepremi pari a 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di. Il tennista piemontese si è arreso con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-2 a Novak, numero uno del mondo e del tabellone, dopo due ore e 45 minuti di gioco. Il campione serbo sfiderà domani per il titolo lo spagnolo Rafael Nadal, terza forza del seeding.(ITALPRESS).

