Serie C 2020/2021: il Bisceglie fa un passo verso la salvezza, Paganese piegata 2-1 al Ventura (Di sabato 15 maggio 2021) Il Bisceglie batte 2-1 la Paganese nel match del Ventura valevole per l'andata dei playout del campionato di Serie C 2020/2021 e mette un importante tassello per la salvezza. La settimana prossima ci sarà la gara di ritorno al in Campania, dove arriverà il verdetto definitivo. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO PLAYOUT Serie C I padroni di casa hanno un ottimo approccia alla partita, infatti, si mostrano sin da subito molto propositivi in fase offensiva, cercando di far male agli avversari. La grande chance per i nerazzurri arriva al 15?, quando Maimone fa partire una bella azione servendo Mansour, che scarica su Yannick Makota, il quale si presenta a tu per tu con Baoiocco e lo batte con un preciso destro ad incrociare. Gli azzurrostellati accusano ...

