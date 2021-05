Raid su Gaza: colpito il grattacielo sede dei media (Di sabato 15 maggio 2021) Prosegue il conflitto tra Israele e Palestina. La radio militare ha riferito che l’aviazione israeliana ha effettuato un Raid, dopo un breve preavviso, colpendo il grattacielo Al Jalaa, situato nel pieno centro di Gaza. Nei piani elevati vi sono le sedi di Al Jazeera e di diverse agenzie internazionali di stampa, tra cui l’Associated Press. Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Prosegue il conflitto tra Israele e Palestina. La radio militare ha riferito che l’aviazione israeliana ha effettuato un, dopo un breve preavviso, colpendo ilAl Jalaa, situato nel pieno centro di. Nei piani elevati vi sono le sedi di Al Jazeera e di diverse agenzie internazionali di stampa, tra cui l’Associated Press.

Advertising

petergomezblog : Gaza, 122 vittime palestinesi e 7 israeliane. Save the Children: “Raid di Tel Aviv su 31 scuole”. L’Egitto chiede u… - Agenzia_Ansa : Truppe di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha det… - repubblica : Gaza, notte di raid: almeno 115 morti nella Striscia - Loris74411866 : RT @NamanTarcha: #Palestina Raid del regime israeliano abbatte Burj Aljaa edificio residenziale che ospita gli uffici AlJazeera e Associate… - enrico_levi : @LordJimPatusan @Vector_DY Esattamente. Per questo temo che nei prossimi giorni vedremo spettacoli non edificanti.… -