Raffaele Renda e Martina Miliddi si frequentano | “Ci stiamo conoscendo meglio”

Leggi su biccy

(Di sabato 15 maggio 2021) Nella scuola di Amici 20 si era creato una sorta di triangolo trae Aka7even. La ballerina durante il programma ha avuto una storia con il cantante di Loca, ma pare si fosse presa una mezza cotta per. Adesso laha chiuso con Aka7even e sembra stia. Questo almeno è quello che ha rivelato lui in un’intervista rilasciata a Stefano Fisico durante una diretta Instagram. “Sì, ci sentiamo,imparando a conoscerci fuori dalle telecamere. È una situazione un po’ strana. Se son rose, fioriranno, non lo so”. L’edizione di Amici di quest’anno ce la ricorderemo a lungo, non solo per gli ascolti record, ma anche per le dinamiche. ...