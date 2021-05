MotoGP, Valentino Rossi inizia a vedere la luce. 9° posto che profuma di speranza (Di sabato 15 maggio 2021) Un nono posto come primo vero segnale di ripartenza? Valentino Rossi prova a pensare in questa maniera al termine delle sue qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Dopo un avvio di stagione quanto mai complicato, il “Dottore” ha sfruttato la top10 conquistata nella FP2 di ieri e ha potuto prendere parte alla Q2 senza patemi, dopo alcune qualifiche nelle quali aveva visto più da vicino l’ultimo posto che la possibilità di passare alla fase clou del sabato. Il nove volte campione del mondo ha concluso la sua Q2 con il tempo di 1:33.391 contro l’1:32.600 del pole-man Fabio Quartararo (Yamaha ufficiale), ma oggi contro “El Diablo” c’era davvero poco da fare. L’aspetto più incoraggiante per il numero 46 più famoso del modo è aver ridotto il gap con diversi ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Un nonocome primo vero segnale di ripartenza?prova a pensare in questa maniera al termine delle sue qualifiche del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale2021. Dopo un avvio di stagione quanto mai complicato, il “Dottore” ha sfruttato la top10 conquistata nella FP2 di ieri e ha potuto prendere parte alla Q2 senza patemi, dopo alcune qualifiche nelle quali aveva visto più da vicino l’ultimoche la possibilità di passare alla fase clou del sabato. Il nove volte campione del mondo ha concluso la sua Q2 con il tempo di 1:33.391 contro l’1:32.600 del pole-man Fabio Quartararo (Yamaha ufficiale), ma oggi contro “El Diablo” c’era davvero poco da fare. L’aspetto più incoraggiante per il numero 46 più famoso del modo è aver ridotto il gap con diversi ...

