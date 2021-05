MotoGP | dove vedere GP Francia 2021 | streaming gratis e diretta TV8?

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 15 maggio 2021), si ritorna in pista con il GP. Dopo la vittoria di una settimana fa di Miller su Bagnaia e Morbidelli, gli assi delle moto saranno di nuovo protagonisti sul tracciato francese di Le Mans. In classifica generale è in testa Bagnaia (Ducati) con 66 punti seguito da Quartararo a quota 64 e da Vinales fermo a 50. Solo 4 punti L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News