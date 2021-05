Lorenzo Sonego-Novak Djokovic 1-1, semifinale Roma a rischio evacuazione. Coprifuoco, pubblico e regolamento (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego si sta rendendo protagonista di una partita clamorosa contro Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia. Il piemontese sta tenendo testa al numero 1 del mondo sul Centrale del Foro Italico e si è guadagnato la possibilità di giocare il terzo set nella semifinale del Masters 1000 di Roma contro uno dei più forti giocatori di tutti i tempi. Il tennista italiano ha perso il primo parziale per 3-6, ma nel secondo è riuscito ad annullare un match point, ha brekkato il rivale dopo aver perso il turno di battuta e si è imposto al tie-break dopo essere stato sotto per 0-3. L’azzurro sta inscenando un autentico show sulla terra rossa della capitale, lo sta facendo davanti a circa 2500 persone visto che il Centrale è aperto al 25% della sua capienza. C’è però un grossissimo ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)si sta rendendo protagonista di una partita clamorosa controagli Internazionali d’Italia. Il piemontese sta tenendo testa al numero 1 del mondo sul Centrale del Foro Italico e si è guadagnato la possibilità di giocare il terzo set nelladel Masters 1000 dicontro uno dei più forti giocatori di tutti i tempi. Il tennista italiano ha perso il primo parziale per 3-6, ma nel secondo è riuscito ad annullare un match point, ha brekkato il rivale dopo aver perso il turno di battuta e si è imposto al tie-break dopo essere stato sotto per 0-3. L’azzurro sta inscenando un autentico show sulla terra rossa della capitale, lo sta facendo davanti a circa 2500 persone visto che il Centrale è aperto al 25% della sua capienza. C’è però un grossissimo ...

Advertising

Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - InteBNLdItalia : ?? ?? Si Lorenzo, è tutto vero!!! ???? ?? #IBI21 #Sonego #SonegoRublev #IBI21 @Reale_Mutua - SuperTennisTv : LORENZO in SEMIFINALE agli #IBI21! ?? STRATOSFERICO Sonego alla sua prima SF in un Masters 1000! ???? #tennis… - Dario_Donato : RESILIENZA parola tanto di moda almeno quanto la odio, però se esiste un sinonimo si chiama Lorenzo Sonego #ATPRome - AliassimeFrance : RT @FiorinoLuca: Lorenzo #Musetti dentro come ALT al posto di Lorenzo Sonego a Lione. Giocherà lui contro Auger-Aliassime. -