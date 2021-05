LIVE Sonego-Djokovic 3-6 7-6 1-3 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | terzo set all’insegna dell’equilibrio

(Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI NADAL-OPELKA 40-15 Il servizio dà una grande mano a. 30-15 CHE RISPOSTA DI! Si sposta sul dritto e gioca un lungolinea spettacolare! 30-0 Disegna in maniera splendida il campo! Incide definitivamente con il dritto lungolinea! 15-0 QUARTO ACE PER! 3-1 BREAK! Sta comandando adessoche non ci sta ed ottiene il break in questoset. 15-40 Prova ad incidere con il drittoma va completamente fuorigiri! Due palle break perche prova ad allungare! 15-30 Spingealla fine ...

Advertising

angelomangiante : Super Saturday. ???? Sole e spettacolo al Foro Italico. Si comincia live alle 10 con tutti gli aggiornamenti… - zazoomblog : LIVE Sonego-Djokovic 3-6 7-6 1-2 Internazionali d’Italia in DIRETTA: terzo set all’insegna dell’equilibrio -… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Djokovic 3-6 7-6(5) 0-1 semifinale Internazionali BNL d’Italia 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Internazionali #Roma #semifinale #Sonego pareggia il conto conquistando il #secondoset 7-6! #live - SkySport : Sonego alla pari con Djokovic: ora il terzo set LIVE su Sky Sport Uno #SkyTennis #Tennis #SkySport #Internazionali… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

Ora però non è tempo di pensare alla finale: c'è Nole da battere, e non è cosa da poco anche se, paradossalmente, sa già come si fa. Nell'unico precedente, infatti, a trionfare è stato proprio ...LA DIRETTA- DJOKOVIC 1 - 1 3° SET GAMES 0 - 0 PUNTEGGIO 0 - 0 Non sono passate nemmeno 5 ore da quando ha trionfato nel quarto di finale contro Andrej Rublev , che Lorenzodeve già prepararsi a disputare una storica semifinale per un italiano nel Masters 1000 del Foro Italico . E di fronte non ci sarà nemmeno uno qualsiasi, ma proprio il numero 1, il serbo Novak ...È il più schivo degli atleti, guidato da un coach che infiamma e fa scintille: Gipo Arbino. Sonego l'antidivo: incarna la Torino che non molla mai di Paolo Rossi. (ansa). Agli… Leggi ...Open Italia Djokovic Sonego 1-1 , si gioca il primo set. Serve Djokovic. In palio la finale degli Open d'Italia dove attende Rafa Nadal che ha battuto l'americano Reilly Opelka co ...