Juventus-Inter 3-2 | rigori | espulsioni e Var

(Di sabato 15 maggio 2021) Nella 37.ma giornata di Serie A la Juve batte 3-2 l'e resta in corsa per la zona Champions. Derby d’Italia, come al solito, combattutissimo e mai banale. Botta e risposta dal dischetto, con dueconcessi entrambi col Var. Trattenuta di Darmian su Chiellini da angolo, Calvarese viene richiamato e concede il penalty: Handanovic intuisce la conclusione di Ronaldo ma non può nulla sul tap-in del portoghese (24’). Gli ospiti pareggiano al 35’: contatto De Ligt-Lautaro Martinez, altro Var e altro rigore: Lukaku spiazza Szczesny. Pochi istanti prima del riposo, la Juve torna avanti: botta di Cuadrado sporcata da Eriksen, Handanovic fulminato (48’).Padroni di casa nel complesso più propositivi, aggressivi e pericolosi in avvio anche con Kulusevski. Due chances per i nerazzurri in avvio ripresa: Chiellini rimedia ad un pericoloso retropassaggio di ...

Tutte le notizie sulla squadraTORINO - Laresiste per un tempo in inferiorità numerica, batte l'per 3 - 2 in un finale infuocato e continua a sperare nella qualificazione alla Champions League. Gli episodi caratterizzano il ...Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, parla così a Juventus TV dopo il successo sull’Inter: “Una vittoria da Juve era quello che volevamo, abbiamo giocato in dieci contro i campioni d’Italia e non era ..."Siamo ancora vivi, per noi era importante vincere per avere ancora una speranza, mancano due partite per gli altri da giocare, noi avevamo l'obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quel ...