Intervista a Banti Nacra 17 | “Una Medaglia a Tokyo? Speriamo del colore più bello”

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 15 maggio 2021) Caterina Mariannaè una di quelle persone che qualsiasi cosa fa, la vuole fare al meglio. Laureata con 110 e lode in Lingue e civiltà orientali, vantava già nel curriculum diverse pubblicazioni scientifiche ed era pronta a fare il dottorato. Ma oltre alla passione per le lingue, da anni ne coltivava un’altra, la vela, che si nutriva di un sogno: arrivare alle Olimpiadi. Con la sua determinazione non era difficile prevedere che ce l’avrebbe fatta e arappresenterà l’Italia nel17, insieme a Ruggero Tita, di cui sarà prodiera. Manon arriva alle Olimpiadi con il medagliere vuoto: bronzo al mondiale 2017, oro l’anno successivo (nella foto di Sailing Energy/World Sailing), 3 titoli europei conquistati e proprio in vista di, vittoria al “Test event” nel 2019, ovvero la gara che ...