Il boomerang su Blackstone rischia di affondare Rcs Altri crucci di Cairo | la crisi di Unidad Editorial e La7

(Di sabato 15 maggio 2021) Ha rilanciato la sua Rcs dopo anni di perdite, ma ora quella sconfitta nel lodo arbitrale sull’immobile di via Solferino che la contrappone adi trasformarsi in unesiziale per il gruppo che edita il Corriere della Sera. Per Urbano, che ha fortemente voluto lo scontro con il fondo Usa sul prezzo di vendita della sede del primo giornale italiano, il verdetto dell’arbitrato annuncia guai grossi. Segui su affaritaliani.it

