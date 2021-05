Davigo come Palamara (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il caso Palamara il Csm viene sconvolto dal caso Amara-Davigo. I due scandali, anche se non si dice, presentano diverse analogie. Eppure finora la reazione della magistratura è molto diversa, in particolare rispetto alle condotte di alcuni protagonisti. Nel caso Palamara un pm romano, Stafano Fava, entra in contrasto con il capo della procura di Roma sulla gestione dell’avvocato e faccendiere Piero Amara: Fava vuole arrestarlo, mentre la procura è contraria e gli revoca il fascicolo. Fava allora chiede all’amico e referente Luca Palamara come comportarsi e Palamara, che è stato vicepresidente della Prima commissione del Csm (quella che si occupa delle controversie tra magistrati), gli suggerisce di seguire le procedure presentando un esposto. Secondo l’accusa, quella di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il casoil Csm viene sconvolto dal caso Amara-. I due scandali, anche se non si dice, presentano diverse analogie. Eppure finora la reazione della magistratura è molto diversa, in particolare rispetto alle condotte di alcuni protagonisti. Nel casoun pm romano, Stafano Fava, entra in contrasto con il capo della procura di Roma sulla gestione dell’avvocato e faccendiere Piero Amara: Fava vuole arrestarlo, mentre la procura è contraria e gli revoca il fascicolo. Fava allora chiede all’amico e referente Lucacomportarsi e, che è stato vicepresidente della Prima commissione del Csm (quella che si occupa delle controversie tra magistrati), gli suggerisce di seguire le procedure presentando un esposto. Secondo l’accusa, quella di ...

