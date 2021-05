Zucchero: ecco la sua particolare collezione (Di venerdì 14 maggio 2021) Zucchero Fornaciari non ha bisogno di presentazioni, essendo il cantante e cantautore tra i più talentuosi ed apprezzati del suo genere ma anche nel senso più ampio del termine: l’artista emiliano raccoglie consensi grazie ai numerosi lavori sicuramente molto apprezzati da critica e pubblico. Zucchero Fornaciari è oramai un personaggio pubblico piuttosto riconoscibili e per questo piuttosto “simbolico”: tra i tratti più famosi spicca il tipico look dell’artista che spesso è accompagnato da un cappello, generalmente mai lo stesso, anche perchè l’artista possiede una vera e propria collezione di copricapi, con oltre 400 esemplari. Come da lui stesso dichiarato questa passione gli è stata “inculcata” dal nonno, e lo ha portato ad acquistare cappelli che hanno fatto parte di set di film famosi o anche di artisti altrettanto conosciuti, ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 14 maggio 2021)Fornaciari non ha bisogno di presentazioni, essendo il cantante e cantautore tra i più talentuosi ed apprezzati del suo genere ma anche nel senso più ampio del termine: l’artista emiliano raccoglie consensi grazie ai numerosi lavori sicuramente molto apprezzati da critica e pubblico.Fornaciari è oramai un personaggio pubblico piuttosto riconoscibili e per questo piuttosto “simbolico”: tra i tratti più famosi spicca il tipico look dell’artista che spesso è accompagnato da un cappello, generalmente mai lo stesso, anche perchè l’artista possiede una vera e propriadi copricapi, con oltre 400 esemplari. Come da lui stesso dichiarato questa passione gli è stata “inculcata” dal nonno, e lo ha portato ad acquistare cappelli che hanno fatto parte di set di film famosi o anche di artisti altrettanto conosciuti, ...

Advertising

incucinaacasami : Se Dio avesse voluto che seguissimo passo dopo passo le ricette, non ci avrebbe dato le nonne, ed ecco a voi la mia… - Andrea03742370 : RT @Laura6989457040: Noi due che prendiamo il caffè io che ti passo lo zucchero e tu che mi addolcisci il cuore. Ecco, questo sarebbe un b… - Laura6989457040 : Noi due che prendiamo il caffè io che ti passo lo zucchero e tu che mi addolcisci il cuore. Ecco, questo sarebbe u… - Dipende5 : A me non piacciono le mediazioni ci sono state ecco quanto ora o è bianco o è nero. O è con lo zucchero o è senza z… - Elaloren5 : RT @ZuccheroSugar: Esattamente 5 anni fa usciva “Black Cat”. Ecco in esclusiva per voi una versione acustica di “Ci si arrende”. https://t.… -