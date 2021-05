Una collezione di gioielli per la piccola Alba, bimba down rifiutata dalla madre: presentazione al Tarì (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Andrà all’Associazione “A Ruota Libera Onlus” per il progetto “La Casa di Matteo”, creata nel 2007 per il sostegno dei bimbi down da Luca Trapanese, parte del ricavato della vendita della collezione “Alba”, creata dal brand napoletano di gioielleria “Lucedeimieiocchi”; un omaggio alla piccola Alba, bimba down di 4 anni che Trapanese adottò nel 2017 quando era neonata e la madre non l’aveva voluta riconoscere proprio perché affetta dalla sindrome di down. Lucedeimieiocchi presenterà la collezione Alba al Tarì di Marcianise (Caserta) all’evento “Open by il Tarì Preview”, che si terrà dalla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Andrà all’Associazione “A Ruota Libera Onlus” per il progetto “La Casa di Matteo”, creata nel 2007 per il sostegno dei bimbida Luca Trapanese, parte del ricavato della vendita della”, creata dal brand napoletano di gioielleria “Lucedeimieiocchi”; un omaggio alladi 4 anni che Trapanese adottò nel 2017 quando era neonata e lanon l’aveva voluta riconoscere proprio perché affettasindrome di. Lucedeimieiocchi presenterà laaldi Marcianise (Caserta) all’evento “Open by ilPreview”, che si terrà...

