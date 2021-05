Recovery, Travaglio a La7: “Governo Draghi ha ridotto i 4 miliardi previsti da Conte per la sanità territoriale a uno. Una follia assoluta” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Salvini non durerà molto al Governo. Io sto aspettando che inizi il semestre bianco: comincerà la grande ricreazione. Ma io personalmente l’ho sempre pensato da quando Mattarella impose questa maggioranza contro natura. Non si possono tenere insieme gli opposti“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “Puoi tenere insieme gli opposti fino a quando ci sono da fare i vaccini o da consegnare un Recovery Plan, che per il 95% è copiato da quello del precedente Governo. Ma quando inizi a fare le scelte sul fisco, sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione, sul salario minimo, flat tax o sulle tasse progressive, cominciano i problemi”. Travaglio critica duramente una modifica del Recovery Plan: “In quel 5% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) “Salvini non durerà molto al. Io sto aspettando che inizi il semestre bianco: comincerà la grande ricreazione. Ma io personalmente l’ho sempre pensato da quando Mattarella impose questa maggioranza contro natura. Non si possono tenere insieme gli opposti“. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che aggiunge: “Puoi tenere insieme gli opposti fino a quando ci sono da fare i vaccini o da consegnare unPlan, che per il 95% è copiato da quello del precedente. Ma quando inizi a fare le scelte sul fisco, sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione, sul salario minimo, flat tax o sulle tasse progressive, cominciano i problemi”.critica duramente una modifica delPlan: “In quel 5% ...

