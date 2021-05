Oscurata IPTV pirata | il pezzotto non si vede più | multe possibili

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 14 maggio 2021) In queste ore è stata messa a punto una maxi operazione con l’oscuramento dellain Italia per ben 1.5 milioni di abbonati. I canali del cosiddetto “” trasmessi illegalmente non si vedono più per un così gran numero di utenti. Questi ultimi hanno approfittato da tempo del servizio truffaldino perre a prezzo stracciato (10 euro al mese) lo sport su Sky e DAZN ma anche le serie TV e i film su Netflix, Now TV, Disney Plus e chi più ne ha più ne metta. L’operazione di portata nazionale è stata condotta dalla polizia postale di Catania, con il coordinamento del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma. Si stima che ben l’80% sul totale delle trasmissioni dell’sia stato proprio bloccato con l’ultimo intervento. Le persone indagate per ...