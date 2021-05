Operazione “ERBA DI CASA MIA” | sequestrata oltre una tonnellata e mezza di droga

(Di venerdì 14 maggio 2021)DIMIA”unadi stupefacenti. Denunciate 49 persone per produzione e commercializzazione in Italia e FranciaDIMIA”: I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, a conclusione di un’indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Rovigo, hanno ricostruito l’intera filiera commerciale e la relativa

Maxi sequestro L'la conclusione di una indagine, denominata 'di casa mia', e diretta dalla Procura di Rovigo. I finanzieri, con diversi interventi su tutto il territorio nazionale, ...Denunciati 49 soggetti per produzione e commercializzazione in Italia, tra cui Verona, e Francia di canapa illegale. I finanzieri del Comando provinciale di Padova, a conclusione di un'indagine ...VESTITO di nero, passamontagna, fucile in spalla, l’agente inforca le tronchesi e rompe la catena che regge la barriera. Alza il pugno. E’ il segnale. Si volta. E’ un attimo. Un colpo lo ha centrato i ...Un sequestro di una tonnellata e mezza di canapa della varietà Antal, equiparata allo stupefacente - perché cancellata dal 2019 dalle... Scopri di più ...