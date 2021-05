Onu | cessino immediatamente le ostilità a Gaza e in Israele

(Di venerdì 14 maggio 2021) "In segno di rispetto per lo spirito di Eid, chiedo un'immediata cessazione dellee in". Lo scrive in un tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ...

"In segno di rispetto per lo spirito di Eid, chiedo un'immediata cessazione delle ostilità a Gaza e in Israele". Lo scrive in un tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.
«Come è possibile manifestare con Salvini contro la Palestina e a favore degli israeliani?». La domanda di Rita D'Emidio, sulla pagina Facebook del Pd, riassume centinaia di messaggi che in queste ore ...