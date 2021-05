Nuovo Apple Store a Roma: è in via del Corso (Di venerdì 14 maggio 2021) Ma con ' Creativi dentro " Apple ricorda anche ai suoi clienti che lo Store di via del Corso sarà anche uno dei luoghi in cui si svolgeranno le iniziative del programma ' Today at Apple ': una serie ... Leggi su tecnologia.libero (Di venerdì 14 maggio 2021) Ma con ' Creativi dentro "ricorda anche ai suoi clienti che lodi via delsarà anche uno dei luoghi in cui si svolgeranno le iniziative del programma ' Today at': una serie ...

Advertising

CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Apple, si avvicina apertura negozio in centro a Roma) è stato pubblicato su Carlo Mauri -… - gigibeltrame : Apple: a Roma arriva il nuovo 'flaghship store' in via del Corso! A breve la sua inaugurazione #digilosofia… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Apple: a Roma arriva il nuovo 'flaghship store' in via del Corso! A breve la sua inaugura… - Vittorino1806 : Oggi Apple ha pubblicato le prime immagini ufficiali del nuovo Store di Via del Corso a Roma, in Italia. #Apple… - Federic52719810 : RT @Alt_Em_End: Prime 5 posizione Apple Music ora: 1= Rkomi, Sfera Ebbasta & Junior K - NUOVO RANGE 2+1 Sangiovanni - Lady 3-1 Rkomi - PART… -