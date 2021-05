Meleo | mercato Alberone | ok Giunta a restyling

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – “Finalmente ci siamo. Con l’approvazione inCapitolina del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo, abbiamo aggiunto un tassello decisivo al completamento di questo intervento molto atteso dai residenti e commercianti del quartiere Appio Latino.” “Ora, possiamo completare l’iter amministrativo/burocratico avviato addirittura da una deliberazione del Consiglio dell’allora Comune di Roma nel 1997. Dopo l’approvazione inCapitolina e’ possibile, ora, redigere il progetto esecutivo prima di andare a gara per i lavori”. E’ quanto annunciato dall’assessore capitolino ai Lavori Pubblici, Linda, sulla sua pagina Facebook. “Il progetto- spiega- prevede la realizzazione della nuova struttura con i box per gli operatori all’interno del Centro Polivalente ...