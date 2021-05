La figlia di Bearzot: «Una volta presi sette in matematica, si infuriò perché stavo sprecando il mio talento» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Corriere della Sera intervista Cinzia Bearzot, figlia del grande Enzo. E’ tra le più importanti studiose di cultura classica in Italia. E’ professoressa ordinaria di Storia greca all’Università Cattolica di Milano. Racconta che ad avvicinarla alla cultura classica fu il padre. «Quando ero piccola mi raccontava le storie dei miti greci e romani, mi citava Orazio. Prediligeva questo poeta. Sa perché? perché mio padre ammirava la peculiarità tutta oraziana di saper vivere con poco, l’assenza di cupidigia e avidità che ha segnato la vita del poeta. Papà aveva una vera vocazione al racconto. Ecco perché mi faceva entrare nel mondo antico attraverso storie semplici, come le vite dei poeti. E per me è stato facile, dopo, fare Lettere classiche». Il padre, dice, era molto severo. «Una volta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Corriere della Sera intervista Cinziadel grande Enzo. E’ tra le più importanti studiose di cultura classica in Italia. E’ professoressa ordinaria di Storia greca all’Università Cattolica di Milano. Racconta che ad avvicinarla alla cultura classica fu il padre. «Quando ero piccola mi raccontava le storie dei miti greci e romani, mi citava Orazio. Prediligeva questo poeta. Samio padre ammirava la peculiarità tutta oraziana di saper vivere con poco, l’assenza di cupidigia e avidità che ha segnato la vita del poeta. Papà aveva una vera vocazione al racconto. Eccomi faceva entrare nel mondo antico attraverso storie semplici, come le vite dei poeti. E per me è stato facile, dopo, fare Lettere classiche». Il padre, dice, era molto severo. «Una...

