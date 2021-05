La DaD ha messo in difficoltà i docenti | strumenti poco conosciuti e formazione digitale precaria

(Di venerdì 14 maggio 2021) La didattica a distanza lo scorso anno ha iniziato a prendere piede nella scuola italiana. Anche quest'anno, seppur con un'organizzazione diversa e una minore esclusività ha rappresentato un ostacolo per le attività didattiche. Anche se i problemi con gli studenti (valutazione, distrazione, verifiche) hanno avuto una parte importante, non bisogna sottovalutare i problemi didel personale docente. Sono i risultati emersi dal rapporto Italia 2021 dell'Eurispes. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : DaD messo

lanotiziaweb.it

Possibile che siano sempre i genitori a dover pagare le conseguenze? Se la scuola haa disposizione computer e tablet per offrire a tutti le stesse opportunità di partecipare alla...outstream "L'epidemia haa nudo vecchie e nuove inefficienze", ha detto Giuseppe Valditara, ... di riapertura in sicurezza delle scuole e di misure per rendere 'equo' l'accesso alla; di ...Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità ...Latina – Il 10 maggio si è radunata la Consulta Cittadina della Scuola per discutere delle modalità di riapertura delle scuole in vista del prossimo anno scolastico. “La volontà politica dell’Amminist ...