Internazionali, Martic vola in semifinale: Pegula ko (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA - La prima semifinalista del tabellone femminile degli Internazionali d'Italia, Master 1000 in corso sulla terra rossa della Capitale, è Petra Martic. La tennista croata, allenata da Francesca ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA - La prima semifinalista del tabellone femminile deglid'Italia, Master 1000 in corso sulla terra rossa della Capitale, è Petra. La tennista croata, allenata da Francesca ...

Diretta Internazionali d'Italia 2021/ Zverev Nadal streaming tv: via alle sfide! ... sulla sua strada c'è la veterana croata Petra Martic, intanto per la Pegula continua la crescita ... lasciamo dunque la parola alla diretta degli Internazionali d'Italia 2021! (agg. di Claudio ...

