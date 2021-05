Inter, Stramaccioni: “i nerazzurri devono tenere Lautaro. Handanovic sottovalutato” (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Inter dopo alcune stagioni passate lontane dalla vetta è riuscita a riconquistare lo scudetto.Inter, Berti: “Non tiferò mai per la Juventus, ma spero in una cosa”I nerazzurri hanno disputato una stagione praticamente perfetta, lasciandosi abbastanza agevolmente alle spalle le inseguitrici. Sul grande traguardo raggiunto dalla società di Suning si è espresso Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell'Inter, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Inter, Lukaku e il rapporto con Lautaro: “Ci capiamo al volo. A suo padre dissi una cosa”L'ex tecnico dell'Udinese ha detto la sua sulla splendida stagione dei nerazzurri, analizzando i giocatori che più lo hanno convinto: "Da allenatore dico che o io ho individuato un giocatore che possa ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) L'dopo alcune stagioni passate lontane dalla vetta è riuscita a riconquistare lo scudetto., Berti: “Non tiferò mai per la Juventus, ma spero in una cosa”Ihanno disputato una stagione praticamente perfetta, lasciandosi abbastanza agevolmente alle spalle le inseguitrici. Sul grande traguardo raggiunto dalla società di Suning si è espresso Andrea, ex tecnico dell', che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport., Lukaku e il rapporto con: “Ci capiamo al volo. A suo padre dissi una cosa”L'ex tecnico dell'Udinese ha detto la sua sulla splendida stagione dei, analizzando i giocatori che più lo hanno convinto: "Da allenatore dico che o io ho individuato un giocatore che possa ...

Advertising

Mediagol : #Inter, Stramaccioni: 'i nerazzurri devono tenere Lautaro. Handanovic sottovalutato' - sportli26181512 : Stramaccioni: 'Inter, tieni Lautaro! La mia vittoria allo Stadium? Conte e Pirlo...' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Stramaccioni: 'L'intesa Lautaro-Lukaku non è facile da trovare, ora l'Inter apre un ciclo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Stramaccioni: 'L'intesa Lautaro-Lukaku non è facile da trovare, ora l'Inter apre un ciclo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Stramaccioni: 'L'intesa Lautaro-Lukaku non è facile da trovare, ora l'Inter apre un ciclo' -