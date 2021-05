Ida Platano spiazzata da quello che è successo con Roberta Di Padua a UeD: ora racconta tutto (Di venerdì 14 maggio 2021) Ida Platano è di nuovo nel parterre femminile di Uomini e Donne e, poco dopo il suo ritorno, ha assistito all’addio tra il suo ex, Riccardo Guarnieri, e la sua nuova compagna, Roberta Di Padua. A due mesi circa dalla ‘scelta’, i due sono tornati in studio per raccontare cosa è accaduto. Ne è nato uno scontro feroce in cui Roberta ha elencato tutti i ‘divieti’ imposti da Riccardo. Di fatto la loro frequentazione è finita e, stando alle ultime, la Di Padua starebbe pensando di far partire delle querele per gli attacchi ricevuti da alcune dame e ex dame del programma. Ma tornando a Ida, che già in puntata si era detta solidale con Roberta perché certi comportamenti di Riccardo non le erano affatto nuovi, ha ora rilasciato un’intervista a UeD Magazine. Ida ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Idaè di nuovo nel parterre femminile di Uomini e Donne e, poco dopo il suo ritorno, ha assistito all’addio tra il suo ex, Riccardo Guarnieri, e la sua nuova compagna,Di. A due mesi circa dalla ‘scelta’, i due sono tornati in studio perre cosa è accaduto. Ne è nato uno scontro feroce in cuiha elencato tutti i ‘divieti’ imposti da Riccardo. Di fatto la loro frequentazione è finita e, stando alle ultime, la Distarebbe pensando di far partire delle querele per gli attacchi ricevuti da alcune dame e ex dame del programma. Ma tornando a Ida, che già in puntata si era detta solidale conperché certi comportamenti di Riccardo non le erano affatto nuovi, ha ora rilasciato un’intervista a UeD Magazine. Ida ...

