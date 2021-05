Halston, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 14 maggio 2021) Halston è la nuova serie con star Ewan McGregor in arrivo oggi 14 maggio su Netflix, già disponibile per tutti gli utenti abbonati! Ewan McGregor è il protagonista di Halston, la nuova serie Netflix in arrivo in streaming da oggi 14 maggio 2021: pronti alla storia dell'ascesa verso il successo dello stilista, fino alle sue creazioni, alla vita nel mondo delle celebrità e ai suoi problemi di lavoro, senza dimenticare insicurezze e dubbi riguardanti la propria vita? Il cast della miniserie sarà composto da Ewan McGregor nel ruolo di Halston, Rory Culkin che sarà il regista Joel Schumacher, Rebecca Davan nel ruolo di Elsa Peretti, David Pittu nella parte di Joe Eula, Krysta Rodriguez che interpreterà Liza Minnelli, Sullivan Jones nei panni di … Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021)è la nuova serie con star Ewan McGregor in arrivo14 maggio su, già disponibile per tutti gli utenti abbonati! Ewan McGregor è il protagonista di, la nuova seriein arrivo inda14 maggio 2021: pronti alla storia dell'ascesa verso il successo dello stilista, fino alle sue creazioni, alla vita nel mondo delle celebrità e ai suoi problemi di lavoro, senza dimenticare insicurezze e dubbi riguardanti la propria vita? Il cast della miniserie sarà composto da Ewan McGregor nel ruolo di, Rory Culkin che sarà il regista Joel Schumacher, Rebecca Davan nel ruolo di Elsa Peretti, David Pittu nella parte di Joe Eula, Krysta Rodriguez che interpreterà Liza Minnelli, Sullivan Jones nei panni di …

Advertising

tomfishpaw : @melissahoyer @NetflixANZ @netflix @newscomauHQ Halston, Gucci, Fiorucci, ?????? - badtasteit : #Halston: la recensione della miniserie Netflix - AVarignana : Su #Netflix arriva #Halston, la nuova #serietv dedicata allo #stilista più amato dal jet set #Anni70 @Elle_Italia - StarGrrrl : Per me #Halston (miniserie in 5 puntate da oggi su #Netflix) è un NO. Bel cast, bella ricostruzione sia a livello… - BHXG90bis : RT @_diana87: Su #Netflix oltre #TheWomanInTheWindow oggi #14maggio c'è la miniserie #Halston con Ewan McGregor, la seconda stagione di #Lo… -