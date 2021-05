Gaza | Israele annuncia l’invasione di terra ma poi smentisce | “Errore di comunicazione” Crescono le vittime | 115 palestinesi | 7 israeliane

(Di venerdì 14 maggio 2021) Avevanotovia aria edella Striscia di, riportando alla memoria la sanguinosa operazione Protective Edge del 2014. Ma un’ora dopo, intorno alle 1 di notte, l’esercito diha smentito la notizia che i suoi portavoce avevano diffuso, specificando che i suoi soldati avrebbero continuato a sferrare attacchi aerei come fatto fino ad oggi, in risposta ai razzi lanciati da Hamas e dal Jihad Islamico dall’enclave palestinese. Una gaffe comunicativa, quella dei militari dello Stato Ebraico, che però nasconde la tensione crescente tra le parti, con i soldati di Tel Aviv ormai da giorni ammassati al confine con la lingua digovernata da Hamas, pronti al. Intorno alla mezzanotte, il portavoce militare Jonathan Conricus aveva ...

TgLa7 : ++ #Gaza, nuovo bilancio: 83 morti, 500 feriti ++ Anche 17 bambini. Esercito #Israele:'decine di terroristi' uccisi - SkyTG24 : #Gaza, raid #Israele colpisce villaggio: 11 morti, tra cui alcuni bambini - fanpage : Israele si prepara all'invasione - msn_italia : L'offensiva di Israele contro Gaza: 50 bombardamenti in 40 minuti - Beps64 : Bastaaaaaaaaa -

Scontri nelle città. Nella più grande operazione controdall'inizio della nuova escalation militare,ha effettuato 50 'round' di bombardamenti terrestri e aerei in 40 minuti. Lo ha riferito l'esercito - come riporta l'Agi - spiegando che negli ...Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ancora una volta valutato sull'ultimo round di scontri in corso lungo la Striscia di, invitando entrambe le parti a porre fine alle ...Agenzie di stampa internazionali hanno citato l'esercito israeliano, all'alba di venerdì, sostenendo che le sue forze erano entrate nella Striscia di Gaza. Tuttavia, l’emittente televisiva israeliana ...Operazioni di terra e aria: continua, e si alza il livello del conflitto in Palestina. Per tutta la notte, circa 160 aerei dell'Esercito di ...