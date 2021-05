Fatto in casa (Di venerdì 14 maggio 2021) Perché il “” ha più valore? Ci siamo trovati a vivere in un lungo periodo chiusi in casa perfettamente un anno fa. E abbiamo indossato i panni di pizzaioli, panettieri, abbiamo acceso i fornelli in continuazione. Forse ci siamo dilettati a fare tutto quello che di solito compravamo tranquillamente, un po’ per limitare le uscite e un po’ per metterci alla prova. Perché è così gratificante riuscire a fare qualcosa in casa? Una volta le nostre nonne riuscivano a far tutto e tutto era tremendamente buono. Un po’ perché il tempo ormai corre veloce e gli impegni son tanti, un po’ perché son cambiati i tempi. Il lockdown e il tanto tempo libero Il periodo del lockdown totale oltre a farci diventare tutti cantanti su i nostri balconi, ci ha visti diventar da cuochi dilettanti in chef casalinghi. Se non avete ancor ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 14 maggio 2021) Perché il “” ha più valore? Ci siamo trovati a vivere in un lungo periodo chiusi inperfettamente un anno fa. E abbiamo indossato i panni di pizzaioli, panettieri, abbiamo acceso i fornelli in continuazione. Forse ci siamo dilettati a fare tutto quello che di solito compravamo tranquillamente, un po’ per limitare le uscite e un po’ per metterci alla prova. Perché è così gratificante riuscire a fare qualcosa in? Una volta le nostre nonne riuscivano a far tutto e tutto era tremendamente buono. Un po’ perché il tempo ormai corre veloce e gli impegni son tanti, un po’ perché son cambiati i tempi. Il lockdown e il tanto tempo libero Il periodo del lockdown totale oltre a farci diventare tutti cantanti su i nostri balconi, ci ha visti diventar da cuochi dilettanti in cheflinghi. Se non avete ancor ...

Advertising

harryatthedoor : RT @uss4evr: per me è il fatto che sto guardando olivia rodrigo bruciare una casa mentre urla 'what the fuck is up with that' e fra qualche… - Antonio53559245 : @pierpi13 Talmente ignoranti che invece di fare un fotomontaggio, fatto anche male,nn ci sarebbe voluto tanto a far… - kit68ven : Fatto il vaccino: Pfizer 1 dose sola perché già avuto il covid a Gennaio e sono a casa da tre giorni con febbre, ma… - homer_mario : @_MagliaNera_ @stebellentani Qua in Campania stiamo ancora pagando la Pasqua fatta passare allegramente tutti chius… - missioneiro22 : RT @Mauro24964068: Sono andata a trovare un amico a casa e lui mi ha fatto accomodare -