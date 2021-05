Famiglia: Draghi, 'aiutare giovani a tornare a credere nel futuro' (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Siamo diventati più sinceri nelle nostre consapevolezze. Ma, mentre usciamo da questa fase di importante riflessione, è importante che ci siano decisioni. Dobbiamo aiutare i giovani a recuperare fiducia e determinazione. A tornare a credere nel loro futuro, investendo in loro il nostro presente". Così il premier Mario Draghi, intervenendo agli Stati generali della natalità con Papa Bergoglio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Siamo diventati più sinceri nelle nostre consapevolezze. Ma, mentre usciamo da questa fase di importante riflessione, è importante che ci siano decisioni. Dobbiamoa recuperare fiducia e determinazione. Anel loro, investendo in loro il nostro presente". Così il premier Mario, intervenendo agli Stati generali della natalità con Papa Bergoglio.

