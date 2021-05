Duncan | Popovich e quell' intesa speciale | ' Mi sono fidato di lui perché'

Advertising

Gazzetta_NBA : Tim Duncan, Gregg Popovich e quell’intesa speciale: “Mi sono fidato di lui perché...” -

Ultime Notizie dalla rete : Duncan Popovich

La Gazzetta dello Sport

Timnon è cambiato. Nemmeno la pensione, nemmeno la decisione di allontanarsi dal basket l'hanno reso più loquace. Camicia grigia, capelli lunghi come nella sua versione da vice di, il ......- GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA 11/20 A chiudere i conti per la squadra di Greggci ...diventato dannatamente complicato nel finale nonostante i 23 punti e 7 triple a bersaglio di...La leggenda degli Spurs, all’inizio delle celebrazioni per il suo ingresso nella Hall of Fame, racconta il rapporto col suo coach e con l’Ammiraglio David Robinson ...Le vittorie nella stagione regolare sono valse 40.000 euro l’una, e avendo Milano concluso con un record di 21-13 ha guadagnato 840.000 in totale. Con una Gara 5 non adatta ai deboli di cuore, l’Olimp ...