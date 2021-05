Days Gone precaricabile su Steam – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 14 maggio 2021) Bend Studio ha reso noto che Days Gone è precaricabile su Steam, per la gioia di tutti quelli che lo stanno aspettando e non vedono l’ora di giocarci.. Days Gone è precaricabile su Steam. A renderlo noto è stato Bend Studio tramite il suo account Twitter ufficiale, che ha anche ricordato che il lancio del gioco avverrà il 17/18 maggio 2021 (a seconda dei territori). Non manca moltissimo, quindi. You can preload #DaysGone on Steam NOW!Available to play on PC May 17 at 9:00PM PDT. https://t.co/jWzYJqcjdp pic.twitter.com/A7y7Cn3E6V— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) May 14, 2021 Days Gone è l’ennesima esclusiva PlayStation … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Bend Studio ha reso noto chesu, per la gioia di tutti quelli che lo stanno aspettando e non vedono l’ora di giocarci..su. A renderlo noto è stato Bend Studio tramite il suo account Twitter ufficiale, che ha anche ricordato che il lancio del gioco avverrà il 17/18 maggio 2021 (a seconda dei territori). Non manca moltissimo, quindi. You can preload #onNOW!Available to play on PC May 17 at 9:00PM PDT. https://t.co/jWzYJqcjdp pic.twitter.com/A7y7Cn3E6V— Bend Studio #(@BendStudio) May 14, 2021è l’ennesima esclusiva PlayStation … Notizie ...

Advertising

Gamestormit : ? Days Gone - Nuovo video gampelay da 28 minuti della versione PC ?? - R0LLINS4E : c'è un insetto che sta volando ed è coordinato a gone days mi piscio è tipo 'bzzzzz gone days bzzzzzz' - GamingToday4 : Days Gone: ecco un nuovo gameplay 4K del gioco nella sua versione PC - GamingTalker : Days Gone per PC, esplorazione e combattimento in 4K nel nuovo video gameplay - Bbbepppeee : DAYS GONE Uno su cento (Platino) Supera i tuoi limiti e ottieni ogni trofeo di Days Gone #PS4share -