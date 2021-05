Concorso Inps 165 informatici, rinviata a giugno la comunicazione sulle prove (Di venerdì 14 maggio 2021) *aggiornamento del 14/05/2021: È stato pubblicato nella G.U. n. 38 del 14 maggio 2021 l’avviso relativo al rinvio delle comunicazioni su data e luogo delle prove per il Concorso Inps 165 informatici. Una successiva comunicazione verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 45 dell’8 giugno 2021. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Inps informatici, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Il Concorso pubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati potevano inviare la domanda di partecipazione fino al 6 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 14 maggio 2021) *aggiornamento del 14/05/2021: È stato pubblicato nella G.U. n. 38 del 14 maggio 2021 l’avviso relativo al rinvio delle comunicazioni su data e luogo delleper il165. Una successivaverrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 45 dell’82021. Leggi l’avviso Nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 06-10-2020 è stato pubblicato un nuovo, con selezione per titoli ed esami, per 165 posti in area C e posizione economica C1. Ilpubblico si rivolge a laureati in ingegneria, matematica e informatica. Gli interessati potevano inviare la domanda di partecipazione fino al 6 ...

