Claudio Baglioni compie 70 anni, una vita in musica (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il cantautore di “Questo piccolo grande amore”, nato il 16 maggio 1951 nel quartiere romano di Centocelle, compie 70 anni. Sedici album in studio, tredici album dal vivo, 5 raccolte, 3 album di cover e 25 tour sono il bilancio della carriera di un gigante della musica italiana, Claudio Baglioni. Il successo vero arriva quando il concept album “Questo piccolo grande amore” si piazza al primo posto in classifica. Artista schivo in origine, Baglioni si è trasformato con il passare degli anni diventando anche un personaggio televisivo quando con Fabio Fazio conduce nel 1997 “Anima mia”, programma andato in onda su Rai2 rievocativo degli anni 70. Sempre con Fabio Fazio torna in televisione nel 1999 con “L'ultimo valzer”, mentre nel 2018 e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il cantautore di “Questo piccolo grande amore”, nato il 16 maggio 1951 nel quartiere romano di Centocelle,70. Sedici album in studio, tredici album dal vivo, 5 raccolte, 3 album di cover e 25 tour sono il bilancio della carriera di un gigante dellaitaliana,. Il successo vero arriva quando il concept album “Questo piccolo grande amore” si piazza al primo posto in classifica. Artista schivo in origine,si è trasformato con il passare deglidiventando anche un personaggio televisivo quando con Fabio Fazio conduce nel 1997 “Anima mia”, programma andato in onda su Rai2 rievocativo degli70. Sempre con Fabio Fazio torna in televisione nel 1999 con “L'ultimo valzer”, mentre nel 2018 e ...

