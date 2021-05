Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021)DEL 13 MAGGIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO A24TERAMO UN CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E TOR CERVARA IN DIREZIONECENTRO SULLA PONTINA CODE PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA; PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL4VELLETRI TRAFFICO FERROVIARIO SOSPESO TRA LANUVIO E VELLETRI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IN CHIUSURA, RICORDIAMO CHE È STATO RIMODULATO ...