Venuti e la salvezza raggiunta | “Alla faccia di chi voleva vederci affondare”

L'esterno della Fiorentina Lorenzo Venuti ha scritto così sul proprio profilo Instagram dopo la salvezza aritmetica raggiunta ieri sera dai Viola: "Alla faccia di tutti coloro che avrebbero voluto vederci affondare. Un grazie a chi ci è sempre stato. Complimenti alla squadra, nella sua totalità, perché in un' annata difficile ha saputo rimanere SEMPRE unita combattendo con l' intento di raggiungere un unico obiettivo".

